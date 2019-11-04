شرط جزائي يعيد معروف يوسف إلى نادي الزمالك

وضع مسئولو نادي الزمالك بندا في عقد إعارة النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لصفوف المقاولون يتيح لهم عودته في يناير المقبل.



وجاء الشرط بحق الزمالك في عودته وفسخ عقد الإعارة بين الطرفين حال الرغبة في الاستفادة منه.



وأعلن نادي الزمالك في الساعات الماضية عن الترحيب بعودة معروف يوسف في يناير المقبل والإشادة بمستواه.



