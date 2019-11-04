احلمي ومتخليش حزن يطول.. رسالة جديدة من رضوى الشربينى لـ الفتيات

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو عبارة عن صور مجمعة لها خلال برنامجها.



وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة: "أحلمي وصدقي حلمك متخليش حزن يطول .. أقوي ووالله ربنا بيعوض".



وانهالت التعليقات من متابعى الإعلامية ما بين:-



"بصراحه من اكتر الناس اللي بحبها وبعزها وبقدرها ومن اكتر المعجبين بحضرتك

ياااارب دايما ف تقدم وازدهار ومن نجاح لنجاح ياست الحسن والجمال"



يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة.