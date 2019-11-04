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أخبار البلد

احلمي ومتخليش حزن يطول.. رسالة جديدة من رضوى الشربينى لـ الفتيات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:31 م
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو عبارة عن صور مجمعة لها خلال برنامجها.

وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة: "أحلمي وصدقي حلمك متخليش حزن يطول .. أقوي ووالله ربنا بيعوض".

وانهالت التعليقات من متابعى الإعلامية ما بين:-

"بصراحه من اكتر الناس اللي بحبها وبعزها وبقدرها ومن اكتر المعجبين بحضرتك
ياااارب دايما ف تقدم وازدهار ومن نجاح لنجاح ياست الحسن والجمال"

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة.
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