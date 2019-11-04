Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:29 م
علي فرج
علي فرج
Advertisements
ياسمين تيسير
قرر على فرج المصنف الاول عالميا في الاسكواش ، الانسحاب من بطولة العالم لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وجاء قرار على فرج، عقب علمه بوفاة على وائل فرج ابن شقيقه عقب صراع مع المرض مساء أمس الاحد.

وتوج على فرج بلقب البطولة عن النسخة الماضية والتي أقيمت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رنيم الوليلي: أسعى للتتويج ببطولة العالم للإسكواش

عبدالخالق ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة في قرعة بطولة سي آي بي للإسكواش

نور الشربيني بعد انسحابها من بطولة العالم: لا أعلم مدى خطورة الإصابة

هيمنة مصرية على نهائى العالم للإسكواش.. فرج يتحدى عبدالجواد وصدام بين رنيم ونور

كريم عبد الجواد يتوج بـ بطولة مصر الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

نجم الأهلي على أعتاب الدوري الكويتي

شرط جزائي يعيد معروف يوسف إلى نادي الزمالك

حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

شاهد.. يابانية تغازل الأمير هاري ورد فعله أحرجها

قانون المرور الجديد | غرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني تبدأ من 4000 جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش