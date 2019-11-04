حالة وفاة تضطر علي فرج للانسحاب من بطولة العالم للاسكواش

قرر على فرج المصنف الاول عالميا في الاسكواش ، الانسحاب من بطولة العالم لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها فى الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.



وجاء قرار على فرج، عقب علمه بوفاة على وائل فرج ابن شقيقه عقب صراع مع المرض مساء أمس الاحد.



وتوج على فرج بلقب البطولة عن النسخة الماضية والتي أقيمت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.