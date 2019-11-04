تدريبات بدنية وتأهيل لـ حمدي زكي في مران الإسماعيلي

تدريبات بدنية شاقة شهدها المران الصباحى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، ضمن برنامج الإعداد في فترة التوقف.





ويخوض الفريق سلسلة من الوديات استعدادا لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال التى يلتقى خلالها الجزيرة الإماراتي فى إياب دور الـ 16.





وحرص الجهاز الفنى على تنظيم مجموعة من الحصص البدنية التى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.





فى سياق متصل، أدى محمد حمدى زكى جناح، ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل معاناته من إجهاد بالعضلة الضامة.