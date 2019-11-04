اختبار طبي لـ دونجا في الإسماعيلي لتحديد موعد عودته للتدريبات

قرر الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي خضوع محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب الارتكاز بالإسماعيلى لاختبار طبى خلال الأيام القليلة المقبلة ، للوقوف على موعد عودته للتدريبات الجماعية.



كان اللاعب تعرض لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ، على خلفية مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.



ويخوض الفريق حاليا سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف ، استعدادا لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



