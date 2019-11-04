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رياضة

اختبار طبي لـ دونجا في الإسماعيلي لتحديد موعد عودته للتدريبات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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نور عادل
قرر الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي خضوع محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب الارتكاز بالإسماعيلى لاختبار طبى خلال الأيام القليلة المقبلة ، للوقوف على موعد عودته للتدريبات الجماعية.

كان اللاعب تعرض لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية ، على خلفية مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.

ويخوض الفريق حاليا سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف ، استعدادا لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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