هل تقبلت أسرة الشعراوى اعتذار أسما شريف منير.. حفيد إمام الدعاة يكشف الحقيقة.. فيديو

كشف محمد عبد الرحيم حفيد الشيخ محمد متولى الشعراوى عن قبول اعتذار أسما شريف منير بعد وصفها إمام الدعاة بالمتطرف.



وقال محمد عبد الرحيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الحدث اليوم : "إن اعتذارها مقبول وعفا الله عما سلف وأعرف أنها أوضحت موقفها وأنها لم تكن قاصدة الإساءة إلى إمام الدعاة وأن التعبير خانها.



وأضاف محمد عبد الرحيم : "أحب أن أوضح أن الشعراوى لم يكن متطرفا، ولكنه كان يحارب التطرف ويدعو إلى التسامح.



وتعرضت أسما شريف منير لهجوم من المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها الشيخ الشعراوي بالمتطرف، إلا أنها اعتذرت قائلة: «أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، و كل مافي الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط».



وأضافت: «الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلًا عن ذلة لساني وكلمتي.. وحقيقي أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي إيه».



وردت أسما شريف منير، بعدها لتقول: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامي على إني بنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد".

