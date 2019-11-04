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رياضة

ألف شكر.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة لـ محمد النني.. اعرف السبب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:59 م
محمد الننى
محمد الننى
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ياسمين تيسير
وجه محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الأول رسالة لـ محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي
المعار لـ بشكتاش التركي.

ونشر محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره تجمعه بـ النني.

وعلق : " وأحلى عشاء مع النني ابن الأصول الغالي♥️ ألف شكر حبيبي علي السهرة الجميلة ".

ويحتل فريق بشكتاش التركي المركز الثامن برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري التركي .

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