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رياضة

بعد حلم البليلة.. تركي آل الشيخ ينشر قصيدة قصرت معاك في إيه!

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:15 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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ياسمين تيسير
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قصيدة عتاب قال فيها: 
من العشم ب أعاتبك
ومن باب المحبة
عايزك تسمعنى حبه
وتفهم قصدى ايه

بقى يعنى عشان ب أحبك
يبقى رد الغلاوة
جرح وبعد وقساوه
قصرت معاك فى ايه!
.............
ده مفيش حد اتعمله
يا حبيبى اللى اتعملك

حلف قلبك وقوله
بعد منى مين فاضلك !

راجع نفسك وفكر
قبل الزعل ما يكتر
مش عايز أشيل فى قلبى
وأبعد من غير ما أقول|

وسبق أن شارك المستشار تركى آل الشيخ بمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أثار غضب جمهور نادي الزمالك.

وكتب تركى آل الشيخ: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا.. حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي.. صحيت من الحلم ظهري وجعني وحطيت لزقة.. ان شاء الله خير".

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