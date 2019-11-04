ليفربول يوجه صفعة قوية لـ قطر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. تفاصيل

رفض، مقر الإقامة المقرر أن يتواجد فيه، خلال فترة مشاركته بمنافساتالمقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنرفض الإقامة في الفندق المحدد له، والذي يمتاز بالفخامة الكبيرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت خلال تشييده.وأوضحت أنأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقراره بشكل رسمي، خاصة أنه لا يريد أن يتورط في المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإقامة في ذلك الفندق.وأشارت إلى أنأطلع على الفندق الذي تم تشيده كجزء من البنية التحتية لاستضافة منافسات كأس العالم في قطر عام 2022.وأكدت التقارير ان انتهاكات حقوق الإنسان تمت خلال بناء الفندق، من خلال فرض عدد ساعات غير قانونية على العمال تصل إلى 12 ساعة، مع راتب يومي يقل عن 8 جنيهات إسترليني.ويشاركللمرة الثانية في مونديال الأندية، باعتباره حامل لقبفي الموسم الماضي، على حساب توتنهام (2-0).