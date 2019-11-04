Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يوجه صفعة قوية لـ قطر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. تفاصيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:14 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
عمر سلامة
رفض نادي ليفربول الإنجليزي، مقر الإقامة المقرر أن يتواجد فيه، خلال فترة مشاركته بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول رفض الإقامة في الفندق المحدد له، والذي يمتاز بالفخامة الكبيرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمت خلال تشييده.

وأوضحت أن ليفربول أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقراره بشكل رسمي، خاصة أنه لا يريد أن يتورط في المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإقامة في ذلك الفندق.

وأشارت إلى أن ليفربول أطلع على الفندق الذي تم تشيده كجزء من البنية التحتية لاستضافة منافسات كأس العالم في قطر عام 2022.

وأكدت التقارير ان انتهاكات حقوق الإنسان تمت خلال بناء الفندق، من خلال فرض عدد ساعات غير قانونية على العمال تصل إلى 12 ساعة، مع راتب يومي يقل عن 8 جنيهات إسترليني.

ويشارك ليفربول للمرة الثانية في مونديال الأندية، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على حساب توتنهام (2-0).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيا في كأس العالم للأندية

فيفا يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيًا

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر

فيفا يصفع قطر.. الجمعة المقبلة الكشف عن مستضيف مونديال الأندية 2021

رسميا.. الصين تستضيف أكبر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 2021

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 4-11-2019

حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد

اللجنة العامة للبرلمان توافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

بمجوهرات فاخرة وفستان لافت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

قبل الانضمام للمنتخب.. كهربا يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

14 نوفمبر محاكمة ياسمين الخطيب في سب وقذف خالد يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب.. طريقة عمل الكب كيك الأحمر

بعد حبسها لـ زوجها أحمد عبد الله محمود.. شاهد 10 إطلالات لـ سارة نخلة

مفاجئة شيري أريزو 6.. سيدان بلمسات جاجوار X-Type قريبا في مصر