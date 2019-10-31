ليفربول يقدم عرضا لإنهاء أزمة تضارب مواعيد بطولتي كأس العالم والاتحاد

تسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لحل أزمة مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تهديد يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالانسحاب من البطولة.



وكان كلوب هدد بالإنسحاب من كأس الرابطة، ، حال عدم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر.



وأكد يورجن كلوب ان فريقه ربما لن يلعب في دور ربع النهائي بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية بديسمبر.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة الريدز تفكر في التقدم بعرض للاتحاد الانجليزي يطلب السماح لهم بإشراك فريق في كل بطولة بنفس الوقت في ظل رفض مقترح تأجيل مباراة الكأس وإصرار الاتحاد على إقامة المباراة في الأسبوع الذي يسبق احتفالات الكريسماس.



وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.