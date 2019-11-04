نظرة على الهوية المصرية في ندوة بجامعة الفيوم

نظمت كلية الآداب بجامعة الفيوم ندوة بعنوان (النقود وعلم التاريخ نظرة على الهوية المصرية) تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور طارق عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور سيد محمود رئيس قسم التاريخ بالكلية.



أكد الدكتور أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب أن الندوة تأتى في إطار التعاون المثمر بين كليتي الآثار والآداب بجامعة الفيوم وتنفيذًا للموسم الثقافي بالكلية، مشددًا على أهمية التعاون مع كلية الآثار لتدريب طلاب قسم التاريخ بالكلية بهدف رفع الوعي الأثري لديهم.



وأشاد الدكتور طارق عبد الوهاب بالقيمة العلمية والثقافية للدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، مؤكدا حرص الكلية على الاستفادة من خبراته العلمية ونقلها لطلاب كلية الآداب.



وخلال الندوة أكد الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار على أهمية المسكوكات فى التاريخ الإسلامي، موضحًا ارتباطها بالجانب السياسي والاقتصادي والثقافة السائدة في العصور الإسلامية المختلفة