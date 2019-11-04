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رياضة

مدرب العهد يهدي لقب كأس الاتحاد الآسيوي للشعب اللبناني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:41 م
مدرب العهد
مدرب العهد
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عمر سلامة
أهدى باسم مرمر المدير الفني لفريق العهد اللبناني لكرة القدم، لقب كأس الاتحاد الآسيوي للشعب اللبناني، مؤكدا أن اللبنانيين سيكونون أشد فرحًا في هذه اللحظات بتتويج أول فريق لبناني باللقب القاري.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز حول إنهاء العهد البطولة دون خسارة، أكد مرمر أن الفوز باللقب بدون أي خسارة مؤشر جيد، خصوصا أن العهد قاتل خلال السنوات الأخيرة للفوز بهذه البطولة.

وأشار إلى أن اللاعبين أصبحوا يمتلكون الخبرة الكافية للفوز بكل الألقاب الممكنة، ويجب على الجميع أن يعلم بأن اللاعب اللبناني يمتلك الموهبة ومن ثم عليهم الإيمان بقدراته.

كان العهد اللبناني توج بكأس الاتحاد الآسيوي بعد الفوز على 25 أبريل الكوري الشمالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي استضافتها كوالالمبور.

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