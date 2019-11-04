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رياضة

ميتشو يجري تغييرات في الشوط الثاني من ودية جولدي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:46 م
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أجرى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك عددا من التغييرات بتشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية الفريق أمام جولدي التي تقام حاليا بملعب النادي.

واتخذ ميتشو قرارا بخروج طارق حامد ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وعمر السعيد وحمدي النقاز ولعب بدلا منهم كل من: كريم بامبو وحازم امام ومحمد عبدالغني ومحمد عنتر وإسلام جابر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة الودية بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لإستئناف مسابقة الدوري بلقاء انبى المقرر لها السابعة والنصف مساء الخامس والعشرين من نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة من الدورى.
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