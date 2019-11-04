كارمن سليمان تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور

أجرت الفنانة كارمن سليمان، بروفة غنائية في دار الأوبرا المصرية استعدادا لإحياء حفلها يوم 11من نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل بفرقة "بيت الموسيقى" بقيادة دكتور هياف ياسين، ثم تطل على جمهور الأوبرا الفنانة السورية فايا يونان، تليها الفنانة كارمن سليمان من ثم فقرة الفنان محمد الشرنوبي بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري.



يذكر آن آخر أعمال كارمن سليمان دعاء ديني بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

