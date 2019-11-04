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رياضة

بقميص الأهلي وقبلة.. تركي آل الشيخ يعلن إنهاء الخلاف مع الخطيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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نور عادل
زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الاثنين في خطوة لإعلان إنهاء كافة الخلفات بين الطرفين.

وظهر تركي آل الشيخ بقميص النادي الأهلي في منزل محمود الخطيب، بالإضافة إلي أنه ظهر وهو يقبل محمود الخطيب في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وكان تركي آل شيخ أعلن منذ فترة إنهاء خلافه مع مجلس إدارة النادي الأهلي وتمنى الشفاء العاجل إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وتحسن حالته الصحية.
بقميص الأهلي وقبلة.. تركي آل الشيخ يعلن إنهاء الخلاف مع الخطيب
بقميص الأهلي وقبلة.. تركي آل الشيخ يعلن إنهاء الخلاف مع الخطيب
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