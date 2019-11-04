بقميص الأهلي وقبلة.. تركي آل الشيخ يعلن إنهاء الخلاف مع الخطيب



وظهر النادي الأهلي في منزل محمود الخطيب، بالإضافة إلي أنه ظهر وهو يقبل محمود الخطيب في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".



وكان تركي آل شيخ أعلن منذ فترة إنهاء خلافه مع مجلس إدارة النادي الأهلي وتمنى الشفاء العاجل إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وتحسن حالته الصحية.

وظهر تركي آل الشيخ بقميصفي منزل، بالإضافة إلي أنه ظهر وهو يقبلفي الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.وكتبعبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".وكانأعلن منذ فترة إنهاء خلافه مع مجلس إدارةوتمنى الشفاء العاجل إلىوتحسن حالته الصحية.

زار، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية،، رئيس مجلس إدارة، اليوم الاثنين في خطوة لإعلان إنهاء كافة الخلفات بين الطرفين.