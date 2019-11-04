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فن

ريهام عبدالحكيم تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:19 م
ريهام عبدالحكيم
ريهام عبدالحكيم
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آيه عاطف
أجرت الفنان ريهام عبد الحكيم، بروفات حفلها في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، استعدادا لإحياء حفلها المقام يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28.

بينما يبدأ الحفل بصولو عود للدكتور ممدوح الجبالي، ثم فقرة الفنانة ريهام عبد الحكيم، من ثم صولو تشيللو للدكتور عماد عاشور، ويختتم الحفل الفنان علي الحجار بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وعلى جانب آخر تتعاون ريهام مع الشاعر عصام حسنى، في أغنية سينجل جديدة بعنوان شكله طيب" من ألحان محمدي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ريهام عبدالحكيم تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور
ريهام عبدالحكيم تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور
ريهام عبدالحكيم تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور
ريهام عبدالحكيم تجري بروفات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا .. صور
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