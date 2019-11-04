الأمن السعودي يعتقل شابين بسبب تصرفات شاذة

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على شابين ظهرًا في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام.



وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى أن الشابين ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله وقد أتيا بتصرفات مشينة وجاهرا بالمعصية، وهو الأمر الذي صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.