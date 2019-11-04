نيران ضخمة.. انهيار جزء من مصنع قليوب بسبب شدة الحريق .. شاهد

انهار جزء كبير من مصنع قطع غيار الموتوسيكلات الذى اندلع فيه الحريق بمدينة قليوب، حيث تسببت شدة النيران واشتعالها فى انهيار جزء من المبنى، ومازالت قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة وسيارات اطفاء شركات البترول تواصل عملها فى محاولة الإطفاء على الحريق وإخماد النيران.



من جانبه واصل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية من متابعته للموقف أولا بأول، مشيرا إلى انه في حوالي الساعة الخامسة مساء حدث حريق بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 م ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 م وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات ومازالت جهود إطفاء الحريق مستمرة، حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة أبوحوا للدراجات البخارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبوحوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح وجارى محاصرة النيران ومنع إمتدادها للمناطق المجاورة.

