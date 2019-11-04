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فن

مفاجأة .. تامر حسنى مخرجا لأول مرة فى السينما| تفاصيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:41 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
كشف المنتج وليد منصور عن أن الفنان تامر حسنى يقوم حاليا بالتحضير الى فيلمه الجديد "مش انا" والذى يعد أولى اعمال شركة تامر حسنى الجديدة.

وأضاف وليد منصور فى لقائه مع "theinsiderar" : أن الجزء الثانى من فيلم "البدلة" من المقرر ان يبدأ تصوير فى نهاية 2020 حتى يتم عرضه فى 2021 والمفاجاة أن يقوم باخراجه تامر حسنى فى أولى تجاربة الإخراجية.

يذكر ان فيلم "البدلة" الجزء الاول قام ببطولته تامر حسنى وأكرم حسني وامينة خليل وماجد المصرى وتدور أحداثه فى إطار رومانسى حيث يحاول شاب التقرب من الفتاة التى يحبها بكل الطرق.

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