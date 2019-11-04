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أخبار العالم

الديمقراطيون يفضحون إدارة ترامب بنشر شهادات خاصة بالتحقيق في عزله

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
ظهر عدد من تسريبات أحاديث الشهود الذين يمثلون أمام اللجان التابعة لمجلس النواب الأمريكي، للتحقيق بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشر الديمقراطيون بمجلس النواب، والذين يرأسون التحقيق في قضية ترامب، أول تسريبات من المقابلات التي أجريت، اليوم الاثنين، مع عدد من الشهود المهمين، في التحقيق الخاص بعزل ترامب، والذين عبروا عن مخاوفهم من تهديدات شركاء الرئيس ترامب الذين لهم تعاون مع أوكرانيا.

ونشر الديمقراطيون، شهادات السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، ومايكل ماكينلي مستشار سابق لوزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك وسط احتجاجات من الجمهوريين الذين رفضوا النشر.

وظهر الشاهدان على الكابيتول هيل للإدلاء بما يعلمه في التحقق الخاص بعزل الرئيس الأمريكي، فقالت يوفانوفيتش إن أوكرانيا أخبرتها عن اتخاذ قرار من جانب محامي ترامب رودي جولياني للإطاحة بها، حيث تم طردها من وظيفتها في مايو بناء على أوامر ترامب.

وأوضحت أنها علمت من المسؤولين الأوكرانيين في نوفمبر أو ديسمبر الماضي أن جولياني، المحامي الشخصي للرئيس، كان على اتصال مع المدعي العام السابق في أوكرانيا، يوري لوتسينكو، وكان لديهما خطط بالنسبة لها.

ومن جانبه، أكد مايكل ماكينلي في شهادته أن جزءًا من أسباب استقالته هو أنه كان شاهدًا على مسؤولين في وزارة الخارجية يحاولون البحث والتنقيب عن فضائح خصوم ترامب، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يراه "منذ 37 عامًا في السلك الدبلوماسي.
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