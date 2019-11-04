أحمد فلوكس يعلن دعمه لأول طفل مصرى يولد بلا أنف..شاهد

أعلن الفنان أحمد فلوكس دعمه الكامل للطفل أحمد السيد، أول طفل مصري يولد بلا أنف.



وأكد أحمد فلوكس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، أنه يدعم الطفل بصفته الشخصية، بعيدا عن كونه مدير مؤسسة صناع الخير، وإذا سمحت له المؤسسة فسيكون له منها أيضا كل الدعم اللازم، كما أنه يرغب في مرافقته في أول يوم له في المدرسة.

