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توك شو

الإخواني الهارب محمد ناصر يحرض إسرائيل على رفع دعاوى ضد مصر.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
الأخوانى محمد ناصر
الأخوانى محمد ناصر
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قسم التوك شو
أذاعت قناة "إكسترا نيوز" فيديو جديد للأخوانى محمد ناصر يحاول فية تحريض إسرائيل على رفع دعاوى ضد مصر، وهذا ما يكشف عدم حبة لوطنة مصر.

وقال الأخوانى محمد ناصر فى الفيديو، "أنه شاهد فيلما تسجيليا لسيدة يهودية إسرائيلية من أصل مصر وهي تتحدث اللهجة المصرية بأتقان مثل المصريين وإنها تأكل الملوخية وتحبها وتكره عبد الناصر وتتكلم عن تلك الحقبة بكل مرارة، مدعية أن عبد الناصر أخذ أموالهم".

وتابع الأخوانى خلال الفيديو، أن هؤلاء اليهود لديهم الحق في المطالبة بتعويضات مالية كبيرة، وأنه من الممكن أن تتبنى تركيا حملة من أجل هذا الأمر، وترفع دعاوى ضد مصر.
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