اكتتاب ارامكو.. قائمة البنوك المسموح لها تلقي طلبات شراء الأسهم

أكدت شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، أن البنوك المدرجة على موقعها الإلكتروني هي فقط التي يمكنها تلقي طلبات الشراء.



وجاءت قائمة تلك البنوك كالتالي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، و مصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي.



وتضمن أرامكو توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024،ولا يوجد سقف محدّد للاستثمار في أرامكو



وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية "تداول"



وقدمت "أرامكو" خطوات إرشادية لكيفية الاكتتاب على الأسهم المقرر طرحها وإجابات لبعض الأسئلة الشائعة حول الطرح، الذي يتوقع أن يكون الأكبر في العالم، ومن يمكنه شراء الأسهم.

