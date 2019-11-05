محمد الحلو يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أحيا الفنان محمد الحلو، حفلا غنائيا كبيرا، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



وافتتح الحلو، الحفل، بأغنيته الشهيرة "الوسية"، كما قدم كل من أغاني "زيزينيا، اهيم شوقا، يا حبيبي كان زمان، عظيمة يا مصر، وحياتك يا حبيبي، حبايب يا مصر".



بينما شارك في الفاصل الثاني عازف الكمان جهاد عقل، الذي نال إعجاب الحضور بعزف مقطوعاته الموسيقية وسط تفاعل كبير منهم.



وتتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 حيث يقام فى الثامنة من مساء غد الأربعاء 6 نوفمبر 3 حفلات بالقاهرة ودمنهور .. فعلى المسرح الكبير تقدم الفنانة انغام فاصلًا بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصل موسيقي ، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلًا للمطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم .