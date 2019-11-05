عقب صلح تركى آل الشيخ والأهلي.. هاني حتحوت يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حرص على توجيه الشكر لأعضاء مجلس إدارة الأهلي، بعد زيارته لـ محمود الخطيب، رئيس الأهلي بمنزله، كون «الأعضاء» كانوا مستائين من الاتهامات التي وجهت لهم.



وتابع هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «عدم تعليق الزمالك على عودة العلاقات بين الأهلي وتركى آل الشيخ جيد».



وعلق هاني حتحوت على منشور تركى آل الشيخ، الذي حمل تلميحا ساخرا تجاه نادي الزمالك، بقوله: «لو هناك خلاف بين تركى آل الشيخ، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك ومن الواضح أن هناك خلافا، أتمنى أن يبقى بينهما، حتى لا يدخل جمهور الزمالك طرفا في القصة»، مضيفا: «عشنا سنة صعبة، ولازم نتعلم من أخطاء الماضي».



ووجه هاني حتحوت، رسالة، إلى جمهور الأهلي والزمالك: «انتوا عشتوا الأجواء دي السنة اللي فاتت، بلاش تكرروها».