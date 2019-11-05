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سيارات

أضرار خطيرة للقيادة على مساعدين تالفة.. تعرف على علاماتها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
تلف المساعدين وأضرارها
تلف المساعدين وأضرارها الخطيرة
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خالد محيي الدين
يعاني الكثير من السائقين من مشاكل في منطقة التعليق في السيارة "العفشة" والتي تظهر غالبا مع المشي في الطرق غير الممهدة، والمطبات.

ويؤثر تلف بعض مكونات منطقة التعليق "العفشة" علي اتزان السيارة كليا، والذي يظهر علي جميع انواع الطرق.

وتعد مشاكل ممتص الصدمات "المساعدين" ابرز قطع منطقة التعليق الخاصة بالسيارة التي تظهر ويعاني منها أغلب مالكي السيارات.

وحو لهذا الصدد، نرصد لكم في التقرير التالي أبرز العلامات التي تدل على تلف ممتص الصدمات "المساعدين".

- انخفاض ارتفاع السيارة عن الأرض، فضلا عن تآكل الإطارات بشكل غير مستوٍ.

-الشعور بالأرجحه مع صعود المطبات الصناعية، نتيجة لتلف احد "المساعدين" في سيارتك.

- ملاحظة وجود تسريب او ترشيح زيت منه.

وينصح الخبراء بالكشف علي ممتص الصدمات "المساعدين" الخاصة بالسيارة كل ٢٠ ألف كيلومتر، للتأكد من سلامتها، نظرا لما قد ينتج عنها من أضرار جسيمة.

ويؤدي تلف المساعد للإحساس بعدم توازن السيارة، ما يقد ينجم عنها من حوادث أليمة، فضلا عن إحداث تلفيات خطيرة وباهظة الثمن في مكونات منطقة التعليق "العفشة" والإطارات.
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