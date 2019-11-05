جوتي خلفا لبيدرو .. تركى آل شيخ يعلن عن المدرب الجديد لألميريا

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي أليميريا الإسباني تعاقده مع خوسيه ماريا جوتي نجم ريال مدريد السابق لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.



وكان ألميريا الإسباني أعلن رحيل بيدرو إيمانويل الذي خاض 14 مباراة مع الفريق الإسباني هذا الموسم.



وكان تركي آل الشيخ أعلن عن مفاجأة خاصة بشأن جوتي ليعلن الحساب الرسمى لنادي ألميريا عن تعيينه مدربا للفريق.