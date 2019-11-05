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أخبار العالم

أحدهما بقوة 6.6 ريختر.. زلزالان يضربان جزيرة في المحيط الهادئ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:50 ص
زلزالان يضربان جزيرة
زلزالان يضربان جزيرة في المحيط الهادئ
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أ ش أ
هز زلزالان قويان صباح اليوم الثلاثاء، جزيرة تونجا، في المحيط الهادئ، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية أن الزلزال الأول، والذي بلغت قوته 6.6 درجة سواحل جزيرة تونجا، الواقعة في المحيط الهادئ، من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وأشار المركز إلى أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر، قبالة سواحل جزيرة تونجا، وقع على بعد نحو 134 كيلومترا غربي مدينة نيافو، التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وبعد عدة دقائق على الهزة الأولى، سجلت هزة أرضية ثانية، يعتقد أنها هزة ارتدادية، بقوة 5.5 درجة، وفق المرصد الأمريكي.

ولا يتوقع المركز الجيولوجي الأمريكي أن تخلف الهزة الأرضية أضرارا كبيرة، على الرغم من قوته، بالإضافة إلى ذلك، فإن سكان العاصمة نوكوالوفا لم يشعروا بالهزة.

كما استبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ وجود أي تهديد باحتمال حدوث موجات تسونامي.
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