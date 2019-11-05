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اقتصاد

الريال السعودى يسجل 4.32 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 5 - 11 - 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 5 -11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.95 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.75 جنيه للشراء و42.08 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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