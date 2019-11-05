مباحثات سد النهضة تنطلق في واشنطن.. غدا

الرئيس ترامب، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس السيسي: "سعدت كثيرًا بمكالمتى اليوم مع، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.





سد النهضة ، وأؤكد ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق جميع الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية". وأضاف: "وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته"، على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول، وأؤكد ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق جميع الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية غدا، الأربعاء، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نظيريه الإثيوبي، لبحث أزمةالإثيوبي، بحضور مسئولين من البنك الدولي وإدارة الرئيس ترامب ممثلة في وزارة الخارجية الأمريكية.وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس، الاثنين، نظيره الأمريكي على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات، وفق بيان رئاسة الجمهورية، وأكد الرئيس في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" ثقته الكاملة في هذه الرعاية والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق الأطراف كافة.وقال بيان رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عُمق وقوة العلاقات بين البلدين، وفي هذا الإطار قدم الرئيس التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يُساهم في تحقيق الإستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.وخلال الاتصال، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بـ ""، والتي تجرى يوم الأربعاء في واشنطن على مستوى وزراء خارجية "مصر - السودان - إثيوبيا"، إذ أكد الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصيًا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدًا لحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.