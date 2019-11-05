وزير التموين يكشف عن موعد إضافة المواليد الجديد وطريقة التظلم لعودة المحرومين من الدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية سيتم عرض عليها الموقف النهائي من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.





وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أوضح وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الحذف لا يتم إلا بسبب معلوم.













وقال علي المصيلحي: "إننا لا نطلب كافة المستندات للعودة للدعم، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه".





وأشار وزير التموين، إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عددا كبيرا يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.