Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير التموين يكشف عن موعد إضافة المواليد الجديد وطريقة التظلم لعودة المحرومين من الدعم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:36 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية سيتم عرض عليها الموقف النهائي من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أوضح وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الحذف لا يتم إلا بسبب معلوم.



وقال علي المصيلحي: "إننا لا نطلب كافة المستندات للعودة للدعم، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه".

وأشار وزير التموين، إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة على الاستهلاك مثل الكهرباء، ولكن المشكلة فقط في وزارة الاتصالات، لأن بعض الشركات ترفض منح المواطنين ما يفيد قيمة الاستهلاك، بسبب أن عددا كبيرا يتعامل بنظام كارت الشحن، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الاتصالات في هذا الصدد لوضع الحلول اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

احسبها علشان متتفاجئش .. فاتورة موبايلك سبب لحذف بطاقتك التموينية في هذه الحالة

شروط جديدة لقبول تظلمات التموين لاستهلاك الكهرباء أو امتلاك سيارة.. تعرف عليها

بسبب استهلاك الكهرباء.. 3 خطوات لاستعادة المحذوفين من بطاقة التموين

68 مكتبا تموينا بالقليوبية تفتح أبوابها للمستبعدين من بطاقات التموين..ننشر المستندات اللازمة لقبول التظلمات

بعد تأكيد السيسي على حق المواطن في الدعم .. التموين تعلن موعد إضافة المواليد

ترشيحاتنا

الليمون يسجل 11 جنيها للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5-11-2019

جبناهم بالكاميرات.. عميد طب قصر العيني تروى التفاصيل الكاملة لواقعة الزيت على المقاعد

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. ماذا قالت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة؟

عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

دعاء الصباح قصير من 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة لتكفير الذنوب

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى ديربي السلة اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة