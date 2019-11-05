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أخبار العالم

أمير الكويت ورئيسة إستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:26 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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أ ش أ
بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيسة إستونيا كريستي كاليولايد، سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين؛ وذلك في جلسة مباحثات رسمية عقدت بقصر بيان اليوم /الثلاثاء/.

وترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتي في جلسة المباحثات، والذي ضم كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين، فيما ترأست رئيسة إستونيا كريستي كاليولايد الجانب الإستوني، الذي ضم عدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم، وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإستونيا لخدمة مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الجراح أن المباحثات سادت في جو ودي، عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقة، والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.

في السياق، بحثت رئيسة إستونيا كريستي كاليولايد بمقر إقامتها بقصر بيان، مع كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح كل على حده، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وكانت رئيسة إستونيا كريستي كاليولايد، قد وصلت والوفد الرسمي المرافق لها إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام؛ حيث يضم الوفد المرافق لها رئيس غرفة تجارة وصناعة أستونيا وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الإستونية.
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