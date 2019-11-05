مقترح بإجراء انتخابات بين جانتس ونتنياهو داخل الكنيست

اقترح رئيس حزب شاس أرييه درعي إجراء انتخابات مباشرة في الكنيست لاختيار رئيس الوزراء بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس.



وأعربت عضوة الكنيست أييلت شاكيد عن حزب (اليمين الجديد) عن تأييدها لاقتراح رئيس حزب شاس أرييه درعي بإجراء انتخابات مباشرة بين نتنياهو وجانتس.



وقالت شاكيد إن مبادرة درعي للانتخاب المباشر لرئيس الوزراء في الوضع الحالي صحيحة، سندعمها، وسأبدأ في الكنيست للعمل على القانون.