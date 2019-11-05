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أخبار البلد

رئيس الوزراء: إحنا مش بـ نقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات.. التنفيذ يتم بناء على خطط ودراسات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أثناء افتتاح عددٍ من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052 ) وضعه علماء مصر عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حاليًا، حيث تم العمل به بدءا من عام 2009 والانتهاء منه فى إبريل 2012، قائلا: "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".

وأكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع وأمام الوطن بما تم بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة، قائلا: "على المستوى الشخصي، كنت اتساءل هل في يوم من الأيام سوف أرى تنفيذ ولو جزء من هذه الاستراتيجية؟".

وقال الدكتور مدبولي إنه بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وتوليه مسئولية وزارة الإسكان التقى بى الرئيس وكلف بالبدء في تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع، قائلًا: ما كنا نخطط لتنفيذه 2027 بل وفى 2052 خاصة فى المشروع القومى للطرق تخطيناه الآن ونفذ على أرض الواقع.

وقال: "هدفنا بناء دولة حقيقية نخدم بها أبناءنا في المستقبل".
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