عضو بالأعلى للثقافة: الرقمنة فرصة لتطوير الثقافة المصرية ومواكبة التحول العالمي

أكد الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، أن التكنولوجيا الحديثة والرقمنة تمثلان فرصة حقيقية لتعزيز الثقافة المصرية وتطوير أشكالها الفنية والإبداعية، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في طرق إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي.

وأوضح الضمراني، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يشهد تغيرا جذريا في أنماط تلقي الثقافة، حيث انتقلت الكتب والموسيقى والمسرح والفنون المختلفة إلى منصات رقمية مبتكرة، تتيح الوصول السريع والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأشار إلى أن المجتمع المصري يشهد طفرة رقمية واضحة، لا سيما بين فئة الشباب.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السكان دون سن 18 عامًا يعتمدون بشكل يومي على الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية في القراءة والاستماع ومتابعة المحتوى الثقافي، ما يستدعي تطوير أدوات الخطاب الثقافي بما يتناسب مع هذه المتغيرات.