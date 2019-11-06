هل ارتجاع المريء يفسد الصوم ؟

هل ارتجاع المريء يفسد الصيام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أن هناك البعض يعانون من مرض ارتجاع المريء، وهو صعود عصارة المعدة إلى الحلق، منوهًا بأن هذا لا يُبطل الصيام، وفرق الفقهاء بين انفصال اللعاب وبين عدم انفصاله أثناء الصيام، بمعنى أنه عند الكلام لا ينفصل اللعاب عن الفم وعن الحلق، فلو انفصل وجب أن نخرجه حتى لا نعيده مرة أخرى في الفم فنكون قد ابتلعت شيئاً جديدا.





وتابع: لكن لو لم ينفصل فإنه لا يفسد الصوم ولا شيء، لافتًا إلى أن الارتجاع الذي يحصل من عصارة المعدة لا يفسد الصوم ولا يؤدي إلى فساد الصوم ما لم يكن بالإرادة وما لم يتيقن ابتلاع شيئًا منه أما اللعاب فينبغي على الصائم أن يُخرج ما انفصل عن فمه أما ما لم ينفصل فلا يجب عليه فيه شيء.





حكم الصيام حال ارتجاع الطعام أثناء السجود

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء ان حدوث القيء أثناء الصيام دون قصد، لا يبطل الصوم، وصيام الشخص يكون صحيحًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيئ وهو صائم فلا يقضي".



