إيران على أعتاب تغير كبير.. هل يصبح الرئيس روحاني نائبا للمرشد علي خامنئي؟

أعلن أمير آبادي فراهاني العضو البارز في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعيين نائب تنفيذي للمرشد الإيراني قد تم طرحه خلال جلسة برلمانية.



وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قد الاقتراح النائب مسعود بزشكيان، نائب رئيس البرلمان.



ومسعود هو نائب إصلاحي، ومن بين المقربين من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني.



وجاء المقترح بعد مطالبات متكررة من روحاني بالحصول على صلاحيات واسعة، مثل تلك التي منحها مرشد الثورة آية الله الخميني إبان حرب الخليج مع العراق.



وشبه بزشكيان العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران بفترة الحرب مع العراق.



وأضاف أن المرشد آية الله الخميني اختار شخصا ونصبه نائب للقائد الأعلى، وعهد إليه بكافة شؤون البلاد، وأنه يجب الآن أن يفكر المرشد علي خامنئي اختيار فردا واحدا كنائب تنفيذي له.



وكان روحاني قد دعا إلى تشكيل مجلس حرب "المجلس الأعلى للحرب" لإدارة البلاد وإنقاذها من الحرب الاقتصادية التي تعيشها في ظل العقوبات الأمريكية الأكثر وطأة في التاريخ.



وطالب روحاني بألا يتدخل البرلمان أو السلطة القضائية في عمل مجلس الحرب الذي يدعو إليه.



وفي وقت سابق، قال أمير حسين غاوي زاده، سكرتير هيئة رئاسة البرلمان إن علي لاريجاني، رئيس البرلمان، رفض المقترح عندما عرض عليه.



ورفض التيار المتشدد في إيران مرارا تصريحات روحاني، ووصفوها بأنها هروب من المسئولية، وأنه لم يف بوعوده ولم يستخدم الصلاحيات التي بين يديه بالطريق الصحيحة للخروج من الأزمة.



وعلى الرغم من الهجوم الشديد الذي يتعرض له روحاني وحكومته الإصلاحية، إلا أنه يعد من المرشحين لمنصب المرشد وخلافة خامنئي، باعتباره أحد المقربين منه، في الوقت الذي ينتقد كثير من الإصلاحيين روحاني ويعتبرونه إصلاحي اسما.



