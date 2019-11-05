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أخبار البلد

في اتصال هاتفي مع السيسي.. رئيس الوزراء البريطاني: نعول على دور مصر في استقرار المنطقة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.

وأضاف "راضي" أن الرئيس أعرب عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ متطلعا لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة.
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