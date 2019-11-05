اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك 92- 80 خلال اللقاء الذي أٌقيم على صالة الأول ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس مصر.



الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي بنتيجة 23-18، وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 43-33.



واصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 62-58، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة لصالح 92-80.



وتوقفت مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في كأس مصر لكرة السلة في صالة الملك عبدالله فيصل في مقر النادي الأهلي بعد خروج لاعبي الزمالك بسبب زيادة جماهير الأهلي لأن المباراة بدون جماهير،وحدثت العديد من الإشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد انتهاء المباراة مباشرةً .



وتقدم فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على ضيفه نادي الزمالك بنتيجة "57 -41 "، قبل توقف المباراة بسبب اعتراض لاعبي الزمالك .