Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات ترحب باتفاق الرياض.. وتشيد بحكمة الملك سلمان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إشادته بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن.

ثمن البيان الدور الإيجابي والبناء للمملكة العربية السعودية على الساحة اليمنية حيث تمثل المملكة ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والخليجي.

شدد البيان، بحسب الوكالة الرسمية، على أهمية تكاتف القوى اليمنية و تعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

دعت الخارجية الإماراتية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن خلال الفترة المقبلة ودعم استقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

جددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن و السلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وأشادت بتحالف الحزم الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ودوره في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة المباركة وهذا التحالف الخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية والإمارات تؤكدان دعمهما للحكومة الشرعية حتى هزيمة المشروع الإيراني

الوزراء السعودي يؤكد على مضمون البيان الصادر عن المملكة والإمارات

تحيا مصر ضد الإرهاب.. واليوم الوطني الـ89.. الأبرز في صحف السعودية

الملك سلمان ينهي أنين اليمن باتفاق الرياض.. فهل يستجيب اليمنيون؟

وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض لحضور اتفاق فرقاء اليمن

أول رد فعل من البرلمان العربى حول جهود السعودية للتوصل لاتفاق في اليمن

ترشيحاتنا

اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

علاج ارتفاع الكوليسترول الضار .. توقف فورا عن التدخين| لهذا السبب

ممثلة شهيرة ترفض الزواج: لا أحتاج للرجال

بث مباشر.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجماهير بقرار جديد.. تفاصيل

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

صدمة لجماهير النصر السعودي.. النادي يوافق على بيع نجمه المتوهج لناد برازيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه