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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يشن غارات جوية على مواقع للميليشيات بمدينة غريان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، شن ضربات جوية على مواقع الميليشيات المسلحة بمدينة غريان الليبية. 

ووفقا للمكتب الإعلامي للجيش الوطني فإن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارات جوية استهدفت تمركزًا للميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في بوابة غوط الريح القريبة من مدينة غريان وتجمعًا في محيط معسكر أبو معاذ بالمدينة ذاتها، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى، قصفت القوات الجوية مواقع للميليشيات المسلحة في منطقة غوط الرمان في تاجوراء وتمركزاتها في محور العزيزية، بضواحي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لاختراق الطوق الأمني الذي تفرضه قوات الوفاق على وسط العاصمة. 

ومنذ بداية الأسبوع الحالي، يشن الجيش الليبي حملة جوية على معسكرات وتمركزات قوات الوفاق بكل من مصراتة وغريان والعاصمة طرابلس.
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