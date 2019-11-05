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ديني

حكم زواج المسلمة بغير المسلم .. دار الإفتاء: لا تحتاج إلى فتوى.. وشيخ الأزهر يوضح السبب.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:07 م
عبدالله سليم
حكم زواج المسلمة بغير المسلم .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم زواج المسلمة بغير المسلم، وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بالدار، إن هذا السؤال لا يحتاج إلى فتوى؛ لأن زواج المسلمة بغير المسلم من المعلوم من الدين بالضرورة على أنه حرام ولا يجوز.

حكم زواج المسلمة من غير المسلم .. شيخ الأزهر يوضح

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.

 

وأضاف شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة.

 

وأوضح أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لاحق للمسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، وأن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.

حكم زواج المسلمة بغير المسلم
من جانبه أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدار الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم وهذا هو المتفق عليه بين المسلمين.

وأضاف "وسام" في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونه: ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم؟ لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي "قطعى" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام، لافتًا الى أن من يفتى بغير ذلك فهذا كلام خطأ لا علاقة له بالشريعة ولا أحكامها.

حكم زواج المسلم بمسيحية
كان الدكتور علي جمعة،عضو هيئة كبار العلماء، أكد أن زواج المسلم من مسيحية جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الواقع يقول إنه أمر لا يحبذ في الإسلام أو المسيحية.

جاء ذلك خلال أحد الدروس الدينية، في إجابته عن سؤال: «أخي تزوج أمريكية غير مسلمة، وأنجب منها.. ولديهما ولد يبلغ من العمر 18 عامًا، ويريد أن يترك الإسلام، فماذا نفعل؟».

وأوضح أنه رغم جواز زواج المسلم من المسيحية إلا أنه لا يشجع الزواج المختلط، نظرًا لما يترتب عليه من مشاكل عدة فى مسائل الأطفال وجنسياتهم، فضلًا عن التشتت الذى يقع فى بعض الأحيان للأطفال بين الكنيسة والمسجد.

وتابع: «الديانة واضحة وزواج المسلم من المسيحية يجوز وواقعيًا لا نحبذه نحن المسلمين، وكذلك المسيحيون، ناصحًا بأنه في هذه الحالة يجب على الأب أن يتعامل مع نجله برفق دون عصبية أو انفعال أو إجبار في دخول الديانة الإسلامية».
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