Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 فوائد لتناول حبات اللوز يومياً

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يُعد اللوز من أفضل أنواع المكسرات التى تمد الجسم بالطاقة، ويمكن أن نضعها فى كثير من الأطعمة، وذلك لاحتوائها على الدهون غير المشبعة الصحية التى لا تؤثر بالضرر على صحة الإنسان، وقام موقع "webmd” بتقديم أهم فوائد اللوز وهى:

1- يحتوى اللوز على الأحماض غير المشبعة، والتى تساعد على خفض الكوليسترول
2- يساعد اللوز على ضبط مستوى السكر فى الدم
3- يحسن الحالة المزاجية، للذين يعانون من الاضطراب النفسى
4- يساعد تناول حبتين من اللوز يوميًا فى زيادة الشعور بالرغبة الجنسية
5- يحتوى اللوز على مضادات أكسدة تساعدك فى التخلص من الحموضة والحرقان فى أقل وقت
6- يحسن اللوز من مرونة ونعومة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد
7- يساعد تناول اللوز على منع انتشار السرطان فى الجسم
AdvertisementS

ترشيحاتنا

نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها

أهم الأخبار| 24 نوفمبر صرف رواتب العاملين بالدولة.. أمطار رعدية الخميس القادم.. نوة المكنسة في 7 معلومات

حكم زواج المسلمة بغير المسلم .. دار الإفتاء: لا تحتاج إلى فتوى.. وشيخ الأزهر يوضح السبب.. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ هالة سرحان بعد غياب في مصر

رسميًا| الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

وقت قيام الليل .. متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وعدد ركعاته.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة