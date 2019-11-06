7 فوائد لتناول حبات اللوز يومياً

يُعد اللوز من أفضل أنواع المكسرات التى تمد الجسم بالطاقة، ويمكن أن نضعها فى كثير من الأطعمة، وذلك لاحتوائها على الدهون غير المشبعة الصحية التى لا تؤثر بالضرر على صحة الإنسان، وقام موقع "webmd” بتقديم أهم فوائد اللوز وهى:



1- يحتوى اللوز على الأحماض غير المشبعة، والتى تساعد على خفض الكوليسترول

2- يساعد اللوز على ضبط مستوى السكر فى الدم

3- يحسن الحالة المزاجية، للذين يعانون من الاضطراب النفسى

4- يساعد تناول حبتين من اللوز يوميًا فى زيادة الشعور بالرغبة الجنسية

5- يحتوى اللوز على مضادات أكسدة تساعدك فى التخلص من الحموضة والحرقان فى أقل وقت

6- يحسن اللوز من مرونة ونعومة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد

7- يساعد تناول اللوز على منع انتشار السرطان فى الجسم

