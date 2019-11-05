طريقة عمل "قدرة قادر" خطوة بخطوة

قدرة قادر من الحلوى المشهورة.. لذلك سنقدم لك طريقة سريعة وقليلة التكلفة خطوة بخطوة.



مقادير قدرة قادر

كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/4 كوب زيت عباد الشمس

1/3 كوب حليب سائل

1/2 كوب سكر

ملعقة ونصف بيكنج باودر

ملعقتان كبيرتان كاكاو باودر

بيضتان



مقادير الكراميل

كريم كراميل

ملعقة كبيرة نشا

كوب سكر

3 بيضات

2 كوب حليب

1/2 كوب كريمة خفق

1/2 كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة التحضير



- نقوم بعمل الكريم بوضع السكر على نار هادئة حتى يأخذ هيئة الكراميل، ونضع الحليب والكريمة في وعاء عميق على نار متوسطة.



- نخفق كلًا من السكر والنشا والبيض والفانيليا، ثم نضيف الحليب والكريمة، ونضيف المضرب السلك حتى يتكثف القوام، ومن ثم نضع السكر والزيت والحليب والبيض ونخفق.



- نقوم بمزج الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب برفق في اتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء.



- وفي قالب الكيك المدهون بسمن، صبي الكراميل في القاع واتركيه ليبرد، ونضع الكريمة فوق الكراميل، ثم خليط الكيك.



- نقوم بإدخال الصينية في فرن على درجة 180 م، حتى ينضج الكيك من 25 إلى 35 دقيقة حسب حجم القالب، ومن ثم نتركه ليبرد قليلًا و ندخله إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.