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مرأة

طريقة عمل "قدرة قادر" خطوة بخطوة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قدرة قادر من الحلوى المشهورة.. لذلك سنقدم لك طريقة سريعة وقليلة التكلفة خطوة بخطوة.

مقادير قدرة قادر
كوب دقيق
1/2 كوب سكر
1/4 كوب زيت عباد الشمس
1/3 كوب حليب سائل
1/2 كوب سكر
ملعقة ونصف بيكنج باودر
ملعقتان كبيرتان كاكاو باودر
بيضتان

مقادير الكراميل
كريم كراميل
ملعقة كبيرة نشا
كوب سكر
3 بيضات
2 كوب حليب
1/2 كوب كريمة خفق
1/2 كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- نقوم بعمل الكريم بوضع السكر على نار هادئة حتى يأخذ هيئة الكراميل، ونضع الحليب والكريمة في وعاء عميق على نار متوسطة.

- نخفق كلًا من السكر والنشا والبيض والفانيليا، ثم نضيف الحليب والكريمة، ونضيف المضرب السلك حتى يتكثف القوام، ومن ثم نضع السكر والزيت والحليب والبيض ونخفق.

- نقوم بمزج الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب برفق في اتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء.

- وفي قالب الكيك المدهون بسمن، صبي الكراميل في القاع واتركيه ليبرد، ونضع الكريمة فوق الكراميل، ثم خليط الكيك.

- نقوم بإدخال الصينية في فرن على درجة 180 م، حتى ينضج الكيك من 25 إلى 35 دقيقة حسب حجم القالب، ومن ثم نتركه ليبرد قليلًا و ندخله إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
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