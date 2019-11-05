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ديني

لبس الجورب في الصلاة للمرأة وهل تصح بدونه؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:50 م
لبس الجورب في الصلاة
لبس الجورب في الصلاة للمرأة وهل تصح بدونه
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محمد شحتة
لبس الجورب في الصلاة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجب أن ترتدي المرأة الجوارب أثناء الصلاة، أم هذا غير مهم؟ وكذلك أثناء الحمام تحت الدوش؛ هل ممكن الوضوء للصلاة، أم يجب أن يكون الوضوء منفردًا؟ جزاكم الله كل خير.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت المرأة تصلي في منزلها وليس في حضرة أجنبيٍ فلا مانع شرعًا من الصلاة دون ارتداء الجورب، وليس ذلك واجبًا عليها على ما ذهب إليه بعض الفُقهاء، ويمكن الوضوء للصلاة عند الطهارة أثناء الحمَّام، وليس واجبًا الوضوء منفردًا.

هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، من سائل يقول" هل يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة.

أجاب مستشار المفتي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الجوراب بعض العلماء قالوا فيه إن القدمين عورة وعلى المرأة تغطيتها، وهناك علماء قالوا يجوز ظهور القدمين في الصلاة.

وأشار إلى أن من يستطيع ارتداء الجورب لا شيء عليه، ومن لا يستطيع ارتداء الجوراب لاشيء أيضا وصلاتها صحيحة.

وأضاف أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو ارتدت جورب فيكون أفضل خروجًا من الخلاف.

حكم صلاة المرأة دون ارتداء الجورب
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من تريد أن تصلى دون أن تستر قدميها للفقهاء فى ذلك أقوال.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حكم صلاة المرأة دون إرتداء الجورب؟»، أن جمهور الفقهاء يقولون إن القدمين يجب سترهما أثناء الصلاة، أما الأحناف يقولون إنه يجوز للمرأة كشف قدميها سواء فى الصلاة أو فى خارج الصلاة، ولكن إن استطعتي أن تسترى القدمين سواء بلبس شيئًا طويل أو بلبس الشراب فهذا هو الأفضل فإن لم تفعلى ذلك وصليتى وقدميكي مكشفوتان فلا يترتب عليه شئ وتكون الصلاة صحيحة.

وتابع قائلًا " فالصلاة دون إرتداء الشراب صحيحة شرعا ولا يترتب عليها اى بطلان ولا نقص فى ثوابها".
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