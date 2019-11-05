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رياضة

دوري الأبطال.. بروسيا دورتموند يقلب الطاولة على إنتر 3 - 2 بقيادة حكيمي ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه إنتر ميلان، وذلك في إطار مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول من مجهود فردي أكثر من رائع من لاوتارو مارتينيز من منتصف الملعب وتوغل بشكل سريع خلف المدافعين إلى داخل منطقة جزاء بوروسيا من جهة اليمين ثم راوغ المدافع ليصبح في مواجهة المرمى وسدد كرة قوية في منتصف المرمى.

وعزز ماتياس فيتشينو النتيجة لإنتر ميلان قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز بروسيا هدف تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني ، وجاء هدف التعادل عبر اللاعب الألماني جوليان براندت، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، حيث تمكن من إدراك هدف التعادل أمام ضيوفهم إنتر ميلان.

هدف دورتموند الثالث جاء في الدقيقة 77، وصلت الكرة بعد لعبة ثنائية إلى حكيمي داخل منطقة الجزاء، ليُسكنها بذكاء على يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.
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