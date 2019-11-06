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تعليم

لـ المرشحين في الانتخابات الطلابية.. 5 نصائح قبل الدعاية لـ برنامجك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
يبدأ الطلاب المرشحون للانتخابات الطلابية بالجامعات، عرض برامجهم الانتخابية، اليوم الأربعاء، من خلال الدعاية التي يقومون بها في 7 لجان مختلفة، وهي "اللجنة العلمية، اللجنة الاجتماعية، لجنة الجوالة، اللجنة الفنية، اللجنة الرياضية، اللجنة الثقافية، لجنة الأسر"، وسط منافسة قوية بين ٢٤.٨٦٤ طالبا وطالبة بجميع الجامعات والمعاهد.

وهناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند القيام بتوضيح برنامجك الانتخابي:

1- عليك دراسة جميع المشكلات التي تواجه الطلاب بالنشاط الذي قررت الترشح باللجنة الخاصة به.

2- عند وضع برنامجك الانتخابي عليك أن تجد له جملة مختصرة تتعلق في أذهان الطلاب وتعبر عن محتواه.

3- يجب عليك تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه الطلاب من خلال خطة زمنية تعلنها لهم بشرح مبسط، وواضح لتكون أهلا لثقتهم.

4- عليك تبسيط الأمر للطلاب من خلال اختيار أسلوب وكلمات غير معقدة تتلاءم مع ثقافة الجميع.

5- عليك تقديم خطط خاصة بك تميزك على باقي المرشحين تتعلق بتطوير نشاط المجال الذي قمت باختياره للترشح له.
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