بروفايل | رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

يعد رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى وجناح المنتخب الوطنى، هو إحدى الركائز الأساسية فى صفوف المنتخب الأولمبى الذى يستعد لخوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من نوفمبر الجارى، ليس لكونه لاعباً مميزاً فحسب وإنما لانه قائد المنتخب الأوليمبى فى مهمة البحث عن التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 وصاحب الخبرات الطويلة رغم صغر سنه .





يمتلك صبحى الكثير من الخبرات على المستويين المحلى والدولى، منذ أن تم تصعيده للفريق الاول فى عامه السابع عشر بفضل مهاراته العالية وبنيانه الجسمانى، حيث سبق أن شارك مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا عام 2015 التى أقيمت فى السنغال عندما كان حسام البدري مديرًا فنيًا ، وخرج المنتخب المصرى من الدور الأول، وهذه هى المرة الثانية التى يشارك فيها رمضان فى هذه البطولة المؤهلة للاولمبياد .





وشارك صبحى خلال تواجده فى المنتخب الأوليمبى السابق فى 5 مباريات من بينها مباراتان وديتان و3 مباريات رسمية، سجل خلال هذه اللقاءات الخمسة هدفين وكان أحد العناصر فى التشكيلة الأساسية.





ومنذ أن تولى شوقى غريب مسئولية قيادة المنتخب الأوليمبي فى مارس عام 2017، وهو يعتمد على صبحى كقائد للمنتخب الأوليمبي ولاعب محورى، بفضل الخبرات التى اكتسبها اللاعب خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه غاب عن بعض المعسكرات بسبب ارتباطه بالاحتراف فى الدورى الإنجليزى، وخاض 6 مباريات ودية، سجل خلالها هدفين .





صال رمضان صبحى وجال مع المنتخب الوطنى بداية من فترة الأرجنتينى هيكتور كوبر ثم المكسيكى خافيير أجيرى، وكان احد الاوراق الرابحة فى تشكيلة المدربين طوال فترة تواجدهم، برغم تجاهل أجيرى للاعب خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه مازال مرغوبا من قبل حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، الذى اعترف بأهمية تواجد رمضان صبحى فى تشكيلة المنتخب الاول بعد انتهاء مهمته مع الأولمبى .





وخاض صبحي أول مباراة رسمية له مع الفراعنة، أمام تنزانيا، في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، بعدها شارك في 28 مباراة مع المنتخب الأول، سجل خلالها هدفا واحدًا.





كانت بدايته ممتازة مع الأهلى قبل أن يخوض تجربة الإحتراف فى ستوك سيتى وهيدرسفيلد وسجل هدفين فى الدورى الإنجليزى، قبل ان يعود مرة اخرى إلى الأهلي، على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، ليشارك مع الأهلي في 31 مباراة خلال أقل من عام ، ويسجل خلالها 5 أهداف.



