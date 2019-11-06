Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
شكر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، المملكة العربية السعودية، على دورها في التوصل لاتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وفقا لقناة "العربية".

وقال مايك بومبيو، بعد لقائه وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وشدد مايك بومبيو، وعادل الجبير، على ضرورة مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة كما ناقشا الوزيران بومبيو والجبير ملفات سوريا ولبنان والعراق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بنظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| 24 نوفمبر صرف رواتب العاملين بالدولة.. أمطار رعدية الخميس القادم.. نوة المكنسة في 7 معلومات

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

5 أطعمة تهدد صحتك.. يجب عليك تجنبها مدى الحياة

اخبار الرياضة | إصابة محمد الشناوي.. اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي.. استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

بالأرقام.. هوسكود العالمية تصدر تقييماً لـ محمد صلاح عن مباراة جينك وليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة