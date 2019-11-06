بومبيو: اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن

شكر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، المملكة العربية السعودية، على دورها في التوصل لاتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وفقا لقناة "العربية".



وقال مايك بومبيو، بعد لقائه وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.



وشدد مايك بومبيو، وعادل الجبير، على ضرورة مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة كما ناقشا الوزيران بومبيو والجبير ملفات سوريا ولبنان والعراق.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بنظيره الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن.