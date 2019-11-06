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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تعلق على الأوضاع في العراق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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شريف سيد
طالبت السفارة الأمريكية في بغداد من الحكومة العراقية التفاعل بجدية مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح، مؤكدةً أن لا مستقبل للعراق بقمع إرادة الشعب. 

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية: 

إن الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراق آمن ومزدهر، وقادر على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة، وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته. 

وفي الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الأحداث في العراق، بات جليا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالإصلاح، فلا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه. 

وأضافت: "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل، وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر، يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم. 

يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات التي يشهدها العراق من أكتوبر الماضي، اعتراضا على الأوضاع المعيشية في البلاد، والتدخل الإيراني.
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